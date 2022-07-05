Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 2:40

В Красноярском крае официально работает 21 пляж

В краевом центре лишь один
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае официально работает 21 пляж

В Красноярском крае официально работает 21 пляж

Фото: ИВАНОВА Диана

На 5 июля 2022 года в Красноярском крае официально разрешена работа 21 пляжа. Об этом сообщает МЧС по региону.

Пляжи открываются согласно поданным заявкам. Больше всего разрешенных мест отдыха в Шарыповском районе, а вот в Красноярске – лишь одно такое место. Полный список таков:

- Березовский район – 1,

- Железногорск – 2,

- Емельяновский район – 1,

- Шарыповский район – 9,

- Красноярск – 1,

- Зеленогорск – 3,

- Минусинский район – 3,

- Ермаковский район – 1.