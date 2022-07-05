В Красноярском крае официально работает 21 пляж Фото: ИВАНОВА Диана

На 5 июля 2022 года в Красноярском крае официально разрешена работа 21 пляжа. Об этом сообщает МЧС по региону.

Пляжи открываются согласно поданным заявкам. Больше всего разрешенных мест отдыха в Шарыповском районе, а вот в Красноярске – лишь одно такое место. Полный список таков:

- Березовский район – 1,

- Железногорск – 2,

- Емельяновский район – 1,

- Шарыповский район – 9,

- Красноярск – 1,

- Зеленогорск – 3,

- Минусинский район – 3,

- Ермаковский район – 1.