В Красноярском крае раскрыли кражу иконы XIX века «Святая Троица». Фото: стопкадр из видео МВД по краю

В селе Абалаково Енисейского района полицейские раскрыли кражу старинной иконы «Святая Троица». Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Икона была написана еще в XIX веке, согласно экспертизе, ее стоимость оценивается в 90 тысяч рублей. Реликвия имеет культурное значение для Приенисейской Сибири.

Кражу совершил приятель владельца иконы. Они вместе выпивали в доме потерпевшего, а когда хозяин мужчина отлучился, гость снял лик святых со стены и просто ушел.

Задержали подозреваемого быстро, он признался, что хотел продать старинную икону. В его отношении завели уголовное дело по статье «кража».