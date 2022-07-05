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Происшествия5 июля 2022 2:01

В Дудинке обнаружили тело 14-летнего утонувшего в реке мальчика

Следком продолжает проверку
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Дудинке обнаружили тело 14-летнего утонувшего в реке мальчика. Фото: СК по Красноярскому краю

В Дудинке обнаружили тело 14-летнего утонувшего в реке мальчика. Фото: СК по Красноярскому краю

4 июля в Дудинке на севере Красноярского края обнаружено тело мальчика, утонувшего в Енисее еще 23 июня. Об этом сообщает региональный СК.

Тело подростка в 200 метрах выше места трагедии обнаружили отдыхающие. Это объясняется сильными ветрами. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что 14-летний мальчик утонул 23 июня. Он купался в запрещенном месте с одноклассников и двумя одноклассницами. В какой-то момент он с девушкой начал тонуть. В итоге спасти удалось лишь школьницу, парень же ушел под воду, его не могли найти почти 2 недели.