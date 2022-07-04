В Красноярском крае произошел крупный пожар в поселке Элита

Фото: МЧС Красноярского края

В Емельяновском районе Красноярского края произошел пожар в поселке Элита. Очевидцы сообщили о крупном возгорании и засняли густые клубы дыма в районе улицы Озерной. В МЧС уточнили, что пожар произошел в заброшенном здании.

По данным ведомства, возгорание действительно было крупным: к моменту, как его удалось локализовать, пожар действовал на площади в тысячу квадратных метров. По данным МЧС, в происшествии обошлось без пострадавших.

На ЧП выехали 30 пожарных и 8 человек техники. Локализация пожара заняла у них порядка полутора часов. Сотрудники МЧС также показали кадры с места пожара - здание, чем бы оно не было, выгорело практически полностью.