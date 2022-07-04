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Общество4 июля 2022 14:10

На центральной набережной Красноярска обустроили 80-метровый пандус

Конструкцию сделали из стали и дерева с антибактериальной пропиткой
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске закончили обустройство центральной набережной в районе визит-центра. Там разместили пандус и лестницу, выполненные из стали и дерева. Сам пандус чем-то напоминает «эко-тропы» красноярских Столбов – он расположен над землей и тянется на 81 метр.

Пандус, судя по размерам, сделан в первую очередь для велосипедистов: он длинный и узкий, на нем непросто разойтись даже двум владельцам велосипедов. Конструкция соединяет верхний и нижний ярусы набережной – и пандус, и лестницу покрыли антибактериальной огнезащитной пропиткой.

– При выполнении работ были соблюдены уклоны для комфортного и безопасного передвижения маломобильных жителей, родителей с колясками и велосипедистов, – добавили в администрации.