На центральной набережной Красноярска обустроили 80-метровый пандус

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске закончили обустройство центральной набережной в районе визит-центра. Там разместили пандус и лестницу, выполненные из стали и дерева. Сам пандус чем-то напоминает «эко-тропы» красноярских Столбов – он расположен над землей и тянется на 81 метр.

Пандус, судя по размерам, сделан в первую очередь для велосипедистов: он длинный и узкий, на нем непросто разойтись даже двум владельцам велосипедов. Конструкция соединяет верхний и нижний ярусы набережной – и пандус, и лестницу покрыли антибактериальной огнезащитной пропиткой.

– При выполнении работ были соблюдены уклоны для комфортного и безопасного передвижения маломобильных жителей, родителей с колясками и велосипедистов, – добавили в администрации.