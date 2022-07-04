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Общество4 июля 2022 12:46

В Красноярске ищут подрядчика на строительство детского сада

Закончить работы планируется к сентябрю следующего года
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

Мэрия Красноярска ищет подрядчика, который построит детский сад на улице Крайняя. Власти объявили торги на сумму 208 миллионов рублей. Принимать заявки на конкурс планируется до 18 июля.

За указанную сумму подрядчик должен будет построить трехэтажное здание, рассчитанное на 190 детей. В сумму контракта входят также работы по подведению коммуникаций и озеленению. Строители должны будут не только построить здание, но и обеспечить его спортивной и игровой площадками, навесами и местами для прогулок.

На все работы у подрядчика будет чуть больше года – работы мэрия требует завершить к 1 сентября 2023 года. Деньги на финансирование проекта будут выделены в том числе из краевого бюджета.

- Отметим, что проект для детского сада на ул. Крайняя подготовлен с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования. Аналогичный детский сад в Красноярске уже есть, он находится в микрорайоне Бугач по адресу Калинина, 187А, - добавили в мэрии.