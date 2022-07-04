Жительница Дудинки выложила в сеть пикантные видео, оказалось – порнография Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Жительница Дудинка стала фигуранткой уголовного дела, 37-летнюю северянку заподозрили в распространении порнографических материалов. Дело было так: в середине 2020 года женщина создала в приложении для мгновенного обмена сообщениями группу, в которой публиковала пикантные материалы – видеозаписи с откровенными сценами. При этом она прекрасно осознавала, что это увидят все, кто пожелает. Даже ее собственные родственники и знакомые. Видимо, у нее свое собственное понимание нюдса.

Когда материалы были обнаружены в ходе мониторинга, полиция отдала их на комплексную искусствоведческую экспертизу, а специалисты подтвердили: там присутствует порно-сцены. Уголовное дело заведено по статье Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «интернет». А это от двух до шести лет.