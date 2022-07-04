Правительство края продает акции аэропорта Красноярск Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что правительство Красноярского края собирается продать 15% акций. Но поскольку сделать это с госсобственностью просто так нельзя, вопрос вынесен на рассмотрение депутатов Заксобрания. Известно, что в настоящее время активы принадлежат двум собственникам. 49% акций – «Эра Групп», которыми управляет краевое предприятие «Центр транспортной логистики». Контрольный пакет 51% акций – компании «КрасИнвест».

Преимущественное право выкупа принадлежит сособственнику, но в целом торги будут открытые, стоимость акций определит независимая оценка. Вырученные средства планируется направить на дальнейшее развитие инфраструктуры воздушной гавани, пояснили в министерстве транспорта края. Добавим, что при продажи 51 % акций «КрасИнвесту» краевой бюджет получил 4,05 миллиардов рублей.