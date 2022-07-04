В городе Шарыпово подростка подозревают в краже денег

В городе Шарыпово подростка-карманника подозревают в краже денег Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Шарыпово следком завел уголовное дело на 16-летнего подростка. Его подозревают в краже. В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что все произошло 16 мая этого года. На лестничной площадке молодой человек встретил знакомого, 69-летнего мужчину. И тут подросток обнял пенсионера – для того, чтобы незаметно вытащить из его нагрудного кармана банковскую карту. Потерпевший действительно ничего не заметил. А подозреваемый направился тратить чужие деньги в разные магазины родного города. Общая сумма похищенного составила 4 тысячи 784 рубля.

Уголовное дело заведено по статье «Кража, совершенная с банковского счета». При допросе подросток признал свою вину полностью. Сейчас он ждет суда под подпиской о невыезде. Шаг вправо – шаг влево и меру пресечения могут ужесточить, например, поместить в СИЗО.