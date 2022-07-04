Возле Железногорска полиция ищет медведя, перебегавшего дорогу. Фото: сиоп-кадр видео

Возле Железногорска местные жители встретили медведя. Лесная дорога на территории ЗАТО, пустая. Едет автомобиль. И вдруг шоссе перебегает косолапый. Рассмотреть его внимательно сложно, но на первый взгляд молодой. Промчался от одной обочины к другой, этакий нарушитель ПДД, и скрылся. Водитель и сидевшая с ним в салоне попутчица притормозили. А потом набрали номер полиции и сообщили о случившемся.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что действительно, они получили сигнал. На место выехал наряд патрульно-постовой службы. Проверили близлежащую территорию, никого не нашли. Тем не менее, поставили в известность сотрудников Госохотнадзора. Железногорск – закрытая территория, причем в прямом смысле: по всему периметру ограждения. Если косолапый зашел, значит, нашел лазейку. Важно найти его и выдворить вон, ведь здесь много дачников, грибников – чтобы никто не пострадал.