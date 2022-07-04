В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 28 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

4 июля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 28 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 367 091 случай заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 30 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 384 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 2 человека. В общей сложности от болезни скончались 10 882 человека. Госпитализировано 28 человек.