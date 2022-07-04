На должность и.о. главы Емельяновского района назначен бывший глава Минусинского Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в структуре муниципального управления. Как сообщили в правительстве края, со 2 июля этого года к исполнению обязанностей главы Емельяновского района приступил Александр Клименко. Чиновник до этого почти три года руководил Минусинским районом, а теперь, видимо, решил перебраться поближе к краевому центру. К слову, ранее он десять лет работал в Красноярске – замещал должность главы Ленинского района, затем советника главы города.

Что побудило его поменять один район на другой, не уточняется. Но сам он поделился видением перспектив на новом месте работы:

- Близость к Красноярску дает району множество преимуществ в плане привлечения бизнеса, начиная от строительства, развития сельского хозяйства и переработки продуктов питания и заканчивая сферой услуг. Кроме того, реализация здесь крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов позволит создать новые рабочие места с достойной зарплатой, стимулирует у людей желание жить и воспитывать детей здесь, в Емельяновском районе.