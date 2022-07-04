В Красноярском крае нашли тело утонувшего рыбака Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина выпал из лодки на реке Кизир

В Курагинском районе найдено тело мужчины, который утонул в реке Кизир. Напомним, трагедия произошла 28 июня недалеко от села Кордово. Там была найдена пустая резиновая лодка. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», мужчина утонул при очевидных обстоятельствах. Видимо, имеется в виду на глазах очевидцев. Лодка перевернулась, он упал в воду.

Добавим, что Кизир – таежная река, с быстрым течением, неглубокая, оттого в ней всегда холодная вода, даже в сильную жару. Оказавшись в ледяной реке, рыбак мог потерять сознание или не справился с мощными водоворотами. Так или иначе, спасатели советуют не пренебрегать элементарными правилами безопасности, конкретно: надевать спасательные жилеты. На случай, если человек окажется в воде, такой жилет поможет ему удержатся на плаву и затем добраться до спасительной суши или мелководья.