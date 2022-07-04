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Общество4 июля 2022 5:09

Из Красноярска в Абакан с 22 июля открывают прямые авиарейсы

Стоимость билета начинается от 2200 рублей
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Красноярска в Абакан и обратно запустят прямые авиарейсы с 22 июля. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, выполнять их будет компания S7.

Стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 2200 рублей. По направлению Красноярск-Абакан-Красноярск – от 4400 рублей.

Рейсы будут проводить по понедельникам, средам и пятницам.

Из Красноярска самолет вылетает в 2:10, прилетает в Абакан в 3:15.

Время в пути — 1 час 5 мин.

Из Абакана рейс отправляется в 3:55, прилёт в Красноярск в 4:45.

Время в пути — 50 мин.