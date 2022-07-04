Из Красноярска в Абакан с 22 июля открывают прямые авиарейсы

Фото: Мария ЛЕНЦ
Из Красноярска в Абакан и обратно запустят прямые авиарейсы с 22 июля. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, выполнять их будет компания S7.
Стоимость билетов в одну сторону будет начинаться от 2200 рублей. По направлению Красноярск-Абакан-Красноярск – от 4400 рублей.
Рейсы будут проводить по понедельникам, средам и пятницам.
Из Красноярска самолет вылетает в 2:10, прилетает в Абакан в 3:15.
Время в пути — 1 час 5 мин.
Из Абакана рейс отправляется в 3:55, прилёт в Красноярск в 4:45.
Время в пути — 50 мин.