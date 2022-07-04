В красноярском зоопарке «Роев Ручей» красноярцы дали имя кенгуренку

Фото: Роев Ручей

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» дали имя новорожденному кенгуренку. По традиции зоопарк провел голосование и более 600 красноярцев проголосовало за кличку «Клёпа». Всего участие приняли 1608 человек.

Клёпа стал лидером среди других имен – предлагали назвать малыша Кегу, Юкка, Виви и Габби.

Как отмечают в парке флоры и фауны, малыш уже подрос настолько, что не помещается в сумку своей мамы.

Заметим, что кенгуренок Клёпа первый в своей семье, кто получил имя – у его родителей и сородичей кличек нет.