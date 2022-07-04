Подразделения Богучанской ГЭС приняли на практику студентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В первом полугодии 2022 года в цехах, службах и отделах АО «Богучанская ГЭС» прошли практику семь студентов, обучающихся в Сибирском федеральном университете и его Саяно-Шушенском филиале, Братском государственном университете и Приангарском политехническом техникуме. Большинство практикантов – жители Кодинска, многие бывали на ГЭС на экскурсиях и заранее планировали практику на станции.

Большинство практикантов – будущие инженеры и менеджеры, изучающие энергетику и электротехнику, промышленное и гражданское строительство, экономику предприятий и организаций, обслуживание машин и оборудования. Впервые в 2022 году практику прошли будущие специалисты по ремонту автомобилей и гостиничному делу. В соответствии с профилем подготовки студенты были распределены в Электротехнический цех, Турбинный и Гидротехнический цеха, Автотранспортный участок, Планово-бюджетный отдел и другие подразделения Общества.

Сроки прохождения практики составляют от двух недель до двух месяцев, но независимо от продолжительности для всех практикантов она начинается с вводного инструктажа по охране труда, противопожарного инструктажа и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. Специалисты-наставники, подготовившие многих вновь принятых в Общество сотрудников и практикантов, передают студентам опыт и практические навыки работы на современном оборудовании, в реальных условиях одной из самых производительных ГЭС страны.

Богучанская ГЭС проводит активную кадровую политику: на станции идет постоянный процесс повышения квалификации сотрудников и работа с внутренним кадровым резервом, ведется подбор специалистов на замещение вакантных должностей. Хотя для большинства студентов практика проходит после 2 или 3 курса, руководители подразделений приглашают лучших из них после окончания вуза или техникума работать на ГЭС.