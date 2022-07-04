В Красноярском крае жена-бухгалтер присвоила деньги мужа-вахтовика Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция завела уголовное дело на жительницу Каратузского района, женщину обвиняют в мошенничестве с бюджетными выплатами. В деле оказался замешан ее муж, правда, косвенно, претензий к мужчине у правоохранителей нет.

Итак, 56-летняя подозреваемая работала бухгалтером в сельсовете. Ее муж работал там же, в местной администрации, в подсобном хозяйстве. Трудился посменно, но время от времени он уезжал в другой район, где работал вахтовым методом. Однако когда он выезжал, супруга продолжала его табелировать. То есть человека нет, а денежки капают. Банковская карта была у супруги, она ею распоряжалась по своему усмотрению. Так продолжалось с 2018 по 2020 годы. За это время общая сумма материального ущерба составила около 260 тысяч рублей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, по статье «Мошенничество» статья предусматривает лишение свободы до 6 лет.