Готовится к изданию книга редких сказок народов Таймыра Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

О том, что готовится к изданию книга редких сказок народов Таймыра, рассказала пресс-служба правительства Красноярского края. Она выйдет в свет в одной из столичных типографий. На страницах издания «Сказочного Таймыра» собран фольклор ненцев, нганасан, долган, эвенков и энцев. Также туда вошла современная авторская сказка, которая является связующим звеном между прошлым и настоящим полуострова. Книга детская, при этом рассчитана на широкий круг читателей. Автор и составитель книги «Сказочный Таймыр» Александра Агафонова приезжала в экспедицию на Таймыр в 2021 году, тогда и собрала ценный фольклор.

- Отдаленные территории нашей страны хранят много тайн и древних преданий. Таймыр, где находится самая северная точка России, готов поведать читателю не только о мифах, сохранившиеся в фольклоре северных народов, но и о великих путешественниках и учёных, которые оставили свой след на этой земле. Мы собрали, переработали и отредактировали материал, создали иллюстрации, сверстали книгу и подготовили её для печати. Кроме того, перевели несколько сказок на языки коренных народов Таймыра и озвучили их, - рассказала Александра Агафонова.

Добавим, что книга «Сказочный Таймыр» станет пятой серии. Ранее вышли в свет «Сказочная Камчатка», «Сказочная Чукотка», «Сказочная Якутия» и «Сказочный Сахалин».