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Здоровье3 июля 2022 8:55

Один человек скончался от коронавируса в красноярском крае за сутки

В регионе наличие инфекции подтвердилось еще у 26 заболевших
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Один человек скончался от коронавируса в красноярском крае за сутки

Один человек скончался от коронавируса в красноярском крае за сутки

Фото: Ксения Высотина

В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 26 человек. один из заболевших скончался. Об этом сообщил оперштаб.

Отмечается, что из 26 заболевших девять пациентов находятся в краевой столице, четверо были госпитализированы Успешно завершили лечение 32 человека.

Напомним, с 1 июля в России отменили последние ковидные ограничения. В Роспотребнадзоре сообщили, что что за последние 4 месяца эпидемический процесс устойчиво снижает интенсивность.