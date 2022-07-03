Один человек скончался от коронавируса в красноярском крае за сутки Фото: Ксения Высотина

В Красноярском крае за сутки коронавирус подтвердился у 26 человек. один из заболевших скончался. Об этом сообщил оперштаб.

Отмечается, что из 26 заболевших девять пациентов находятся в краевой столице, четверо были госпитализированы Успешно завершили лечение 32 человека.

Напомним, с 1 июля в России отменили последние ковидные ограничения. В Роспотребнадзоре сообщили, что что за последние 4 месяца эпидемический процесс устойчиво снижает интенсивность.