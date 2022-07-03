Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 7:19

Пришлось бежать разнимать: две красноярки избили девушку

В красноярском микрорайоне Солнечный две женщины избили девушку
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Пришлось бежать разнимать: две красноярки избили девушку. Фото: стоп-кадр видео

Пришлось бежать разнимать: две красноярки избили девушку. Фото: стоп-кадр видео

В красноярском микрорайоне Солнечный утро воскресенья началось с драки. Около 6 утра на одноименном бульваре две женщины с кулаками набросились на девушку.

Видео в социальных сетях опубликовал житель микрорайона. Мужчина пытался угомонить буйных дамочек, кричал им из окна, но те его будто не слышали.

В какой-то момент девушка упала на землю, и две другие начали ее остервенело пинать.

Автор ролика уточнил, что в итоге женщин пришлось разнимать. Что стало причиной конфликта – неизвестно. В полиции уточнили, что заявлений им не поступало, но сотрудники уже начали проверку.