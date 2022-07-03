26-летний парень утонул в Красноярском крае. Фото: служба спасения Красноярского края

В Назаровском районе Красноярского края утонул 26-летний парень. Молодой человек погиб во время купания в озере. Об этом рассказали в краевой службе спасения.

ЧП произошло на озере в поселке Преображенском. Парень ушел на дно 1 июля, но его тело удалось найти только на следующий день. Тело вытащили из воды и передали полицейским.

Спасатели в очередной раз напоминают: нельзя купаться в запрещенных местах, тем более в состоянии алкогольного опьянения.