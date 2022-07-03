Совесть замучила: грабитель из Красноярского края сам сдался полиции Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае под суд пойдет 20-летний парень, которого обвиняют в разбойном нападении на магазин в селе Филимоново. Ловить преступника полицейским не пришлось. Тот сдался им сам из-за мук совести. Об этом сообщили в МВД региона.

Налет на сельский магазин молодой человек совершил в марте. С ножом в руках он потребовал у продавца отдать ему все деньги из кассы. Естественно, женщине ничего больше не оставалось. Всю наличку он выложила на прилавок и потом подняла крик. Грабитель испугался, прихватил с собой 10 с небольшим тысяч рублей и дал деру.

— Осознавая, что его ищут за совершение преступления и «испытывая угрызения совести», решил сам приехать в Канск и сдаться полиции. Полицейским он пояснил, что приезжал к знакомым в Филимоново, где во время очередного похода в магазин за спиртным у него и родилась идея ограбить точку. Часть похищенных средств он пропил с приятелями, а остальное отдал в счет долга, — рассказали в полиции. Парню светит срок за разбой. Сейчас он находится под стражей.