На трассе Дивногорск — Красноярск улетел в кювет автомобиль такси. Фото: «ЧП — Красноярск»

На трассе Дивногорск — Красноярск произошло ДТП с участием автомобиля такси. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет на служебном авто. Фото с места аварии опубликовал телеграм-канал «ЧП — Красноярск».

Произошло все около 03:35 на 31-ом километре дороги Р-257 «Сибирь». Машина слетела в кювет и ударилась о дерево. водитель не пострадал. а пассажирку пришлось доставить в больницу. К слову, женщине повезло: травмы она получила незначительные и дальше будет проходить лечение дома.

На водителя составили протокол за предпринимательскую деятельность без лицензии. В службе такси инцидент пока не комментировали.