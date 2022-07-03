Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 2:32

На трассе Дивногорск — Красноярск улетел в кювет автомобиль такси

Пассажирка доставлена в больницу
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
На трассе Дивногорск — Красноярск улетел в кювет автомобиль такси. Фото: «ЧП — Красноярск»

На трассе Дивногорск — Красноярск улетел в кювет автомобиль такси. Фото: «ЧП — Красноярск»

На трассе Дивногорск — Красноярск произошло ДТП с участием автомобиля такси. Водитель не справился с управлением и улетел в кювет на служебном авто. Фото с места аварии опубликовал телеграм-канал «ЧП — Красноярск».

Произошло все около 03:35 на 31-ом километре дороги Р-257 «Сибирь». Машина слетела в кювет и ударилась о дерево. водитель не пострадал. а пассажирку пришлось доставить в больницу. К слову, женщине повезло: травмы она получила незначительные и дальше будет проходить лечение дома.

На водителя составили протокол за предпринимательскую деятельность без лицензии. В службе такси инцидент пока не комментировали.