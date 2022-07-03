В «Тихих Зорях» Красноярска построили новую дорогу Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске построили новую дорогу в микрорайоне «Тихие Зори». Четыре асфальтовые полосы протяженностью в 460 метров связывают жилой комплекс и детский сад с одной из главных дорожных артерий города. Объект посетили представители общественного контроля.

– Хорошо сделан бортовой камень на остановке, по нормам он как раз должен быть 20 см и выше. Это нужно для того, чтобы выдвигаемая аппарель имела как можно меньший угол – тогда в автобус будет удобно заезжать на коляске. Радует также, что нанесена правильная разметка, – отметила общественный контролер, инвалид-колясочник Ольга Шикунова.

Отметила добротность объекта многодетная мама Екатерина Михайлова.

– Теперь в «Тихих Зорях» комфортно гулять, разделена зона парковки и автомобильная зона, имеются широкие тротуары. Нам не придётся идти через дворы или припаркованные автомобили к детскому саду.

В общей сложности на развитие улично-дорожной сети Красноярска в 2022 году направлено 2,6 миллиарда рублей.