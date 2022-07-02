Поиски потерявшегося в Ергаках 19-летнего парня окончены Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июля в Ергаках нашли заблудившегося 19-летнего юношу. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщают, что молодой человек не пострадал, в медпомощи он не нуждается. В состав поисковой группы вошли спасатели и полицейские – всего 4 человека.

Напомним, что парень отстал от незарегистрированной тургруппы 1 июля, он сам позвонил спасателям. С товарищами молодого человека сотрудники МЧС по Красноярскому краю провели разъяснительную беседу о необходимости регистрации перед выходом в горы.