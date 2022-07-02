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Общество2 июля 2022 13:58

Поиски потерявшегося в Ергаках 19-летнего парня окончены

Медпомощь ему не понадобилась
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Поиски потерявшегося в Ергаках 19-летнего парня окончены

Поиски потерявшегося в Ергаках 19-летнего парня окончены

Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июля в Ергаках нашли заблудившегося 19-летнего юношу. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве сообщают, что молодой человек не пострадал, в медпомощи он не нуждается. В состав поисковой группы вошли спасатели и полицейские – всего 4 человека.

Напомним, что парень отстал от незарегистрированной тургруппы 1 июля, он сам позвонил спасателям. С товарищами молодого человека сотрудники МЧС по Красноярскому краю провели разъяснительную беседу о необходимости регистрации перед выходом в горы.