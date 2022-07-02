В Красноярском крае в Ергаках заблудился 19-летний юноша Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июля в национальном парке «Ергаки» в Ермаковском районе заблудился 19-летний парень. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

Молодой человек сам дозвонился в ЕДДС. Он рассказал, что путешествовал в горах с незарегистрированной группой туристов и в какой-то момент отстал от товарищей. Парень также сообщил примерные координаты своего местонахождения и данные о руководителе своей туристической группы.

Утром 2 июля на поиски парня отправились сотрудники МЧС и полиции. В ведомстве призывают всегда регистрировать свои тургруппы.