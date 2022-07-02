В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 27 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

2 июля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 27 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 367 037 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 37 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 355 322 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 879 человек. Госпитализирован 21 человек.