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Происшествия2 июля 2022 6:52

В Красноярске восьмерым участникам драк на Южном рынке запретили въезд в Россию до 2099 года

Они должны уехать из страны в ближайшее время
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске восьмерым участникам драк на Южном рынке запретили въезд в Россию до 2099 года

В Красноярске восьмерым участникам драк на Южном рынке запретили въезд в Россию до 2099 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

Восьмерым участникам конфликтов на Южном рынке в Красноярске запретили въезд в Россию до 2099 года. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что на Южном рынке за июнь произошло несколько драк. И если последняя (22 июня) признана инсценировкой, то первые драки 16-17 июня были реальнее некуда. Тогда не обошлось без пострадавших, а полицейские завели дела по статьям «побои» и «мелкое хулиганство». В полицию доставили 10 человек.

2 июля было принято решение – восьмерым запретили въезд в страну. Они должны покинуть территорию России в ближайшее время, в противном случае, их ждет депортация.