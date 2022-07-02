Житель Красноярска организовал наркоплантацию в подвале Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который организовал наркоплантацию в подвале. Об этом сообщает МВД по краю

Мужчина подошел к делу основательно: купил грунт, селекционные семена конопли, удобрения, различное осветительное, вентиляционное и терморегулирующее оборудование, которое установил в своем подвале в Кировском районе города. Все это он использовал для выращивания наркосодержащих растений.

При обыске у него нашли 152 куста и крупную партию уже готовых наркотиков. У него нашли более 3,7 кг растений и более 700 гр наркотиков. Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии. Он находится под домашним арестом.