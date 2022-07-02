Участники драки на Южном рынке в Красноярске рассказали, что просто играли и проходили квест

В Красноярске массовую драку на Южном рынке признали инсценировкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские полицейские признали драку на Южном рынке, произошедшую 22 июня, инсценировкой. Об этом сообщает МВД по краю.

Напомним, что в июне на Южном рынке произошло несколько драк. Рынок даже хотели закрыть. И если в реальности побоища 17 июня сомнений не было, то драка 22 июня вызвала у правоохранителей вопросы. С камер видеонаблюдения все казалось инсценировкой, тем более что в больницу после «драки» никто не обратился. Тем не менее, было заведено уголовное дело по статье «хулиганство».

И полицейские оказались правы. Были установлены все участники «драки», они и подтвердили, что инсценировали драку, участвуя в игре, а также извинились перед красноярцами. Однако организатора игры никто не знает. Сейчас сыщики устанавливают того, кто выложил запись «игры» в сеть.