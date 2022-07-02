В Красноярске 1 июля прошел парад судов Фото: Мария ЛЕНЦ

1 июля 2022 года в Красноярске прошел традиционный парад судов. Мероприятие прошло в честь Дня работников морского и речного флотов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 13 часов состоялся торжественный митинг на левобережной набережной Енисея. Затем прошел сам парад судов, а после состоялся праздничный концерт в честь речников.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы могли наблюдать парад с набережной или с Коммунального моста. По Енисею шли флагманы пассажирского флота, грузовые теплоходы, тягачи и катера.