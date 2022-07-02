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Общество2 июля 2022 4:34

Красноярские полицейские завели 7 уголовных дел после задержания 250 мигрантов в Березовском районе

Двоих выдворят из страны
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Красноярские полицейские завели 7 уголовных дел после задержания 250 мигрантов в Березовском районе. Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские завели 7 уголовных дел после задержания 250 мигрантов в Березовском районе. Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские завели сразу 7 уголовных дел после задержания трудовых мигрантов, работавших на теплицах в Березовке. В МВД по Красноярскому краю отмечают, что это лишь промежуточные итоги рейда.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

Напомним, что 1 июля были отправлены в отделение сразу 252 мигранта из разных стран, работавшие в Березовке. После проверки полицейские собрали 62 административных материала за нарушение правил въезда в страну и пребывания, за незаконную работу и привлечение к труду.

Кроме того, было заведено 7 уголовных дел. Пять из них за фиктивную постановку на учет иностранца и по одному за организацию незаконной миграции и подделку документов. 2 иностранца будут выдворены из страны.