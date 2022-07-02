Опубликована программа мероприятий «В центре Мира» в Красноярске на 2 июля Фото: Мария ЛЕНЦ

Опубликована программа мероприятий проекта «В центре Мира» в Красноярске на субботу - 2 июля. В списке событий выступления музыкальных групп, прогулки и экскурсии.

- 12:00 — пройдут пешеходные экскурсии; - 14:00 — для красноярцев выступит солиста театра Оперы и балета Алексей Перепрыгин; - 16:30 — пройдет «Вечер городского романса»; - 18:00 — выступление саксофониста Артура Назарова; - 19:00 — финал проекта «ШоуБиз»: большой концерт от радио «Красноярск Главный»; - 21:00 — в завершении дня - выступление группы «Горчица».

Более подробная программа здесь. Организаторы фестиваля для удобства гостей установили шесть дополнительных туалетов. Два из них у дома на Мира, 102, четыре – у Кирова, 23.