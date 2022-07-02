В Красноярском крае Лесная охрана получила новые снегоболотоходы. Фото: министерство лесного хозяйства Красноярского края

Летом 2022 года в Красноярском крае автопарк Лесной охраны пополнился новыми и современными снегоболотоходам. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства лесного хозяйства.

Новые высокопроходимые машины предназначены для передвижения в условиях бездорожья в непроходимой тайге. Использовать технику будут для патрулирования лесов и проведения расследований пожаров.

Ключи от снегоболотоходов «Фантом» инспекторам вручил министр лесного хозяйства Красноярского края Алексей Панов. Он рассказал, что Лесной охране уже передано 6 единиц техники, еще 7 машин прибудут в Красноярский край в июле, но это не единственное пополнение, которое ожидается в текущем году:

- Обновление автопарка Лесной охраны – одна из важнейших задач по укреплению системы государственного лесного надзора. Помимо новых снегоболотоходов, до конца года Лесная охрана дополнительно закупит снегоходы и УАЗы. Кроме того, на вооружении у лесной охраны – лесопатрульные автомобили, квадроциклы, лодки, камеры фотофиксации, беспилотники. Параллельно мы используем систему дистанционного мониторинга лесов, которая позволяет быстро выявлять любые лесонарушения, - рассказал министр.

Руководитель Лесной охраны Игорь Баранов подробно рассказал о характеристиках новых снегоболотоходов:

- «Фантомы» могут проехать там, где нет дорог, и даже плавать по воде, если глубина не более 1 метра. Кузов снегоболотохода конструктивно похож на классический квадроцикл. Техника оборудована автоматической коробкой передач, современной цифровой приборной панелью, а электрическая лебедка поможет выбраться из самой сложной бездорожной ситуации.

Он также добавил, что уже в ближайшие время новые машины будут направлены в Богучанский, Кежемский, Енисейский и южные районы региона. Они будут перемещаться по территории всего Красноярского края.

В краевом министерстве лесного хозяйства напоминают, что помимо новой техники, при поддержке губернатора Александра Усса, штат Лесной охраны в регионе увеличили на 100 инспекторов.