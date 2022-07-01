В Красноярске из-за ремонта железной дороги переделают расписание дачных электричек

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В расписание пригородных поездов в Красноярске будут внесены изменения из-за ремонта ж/д-путей. Сейчас масштабные работы идут на 16 участках дороги в Красноярском крае, республике Хакасии и Кемеровской области. Из-за этого изменится расписание популярных «дачных» электричек красноярцев.

– В Красноярском крае они коснутся электричек, охватывающих станции Базаиха, Красноярск Северный, Зеледеево, Кемчуг, Зыково, Камарчага, так и востребованных «дальних» рейсов – до Уяра, Иланского, Ачинска, Боготола. В Хакасии и Кемеровской области возможны изменения в расписании пригородных поездов Абакан – Кошурниково, Междуреченск – Лужба, Междуреченск – Бискамжа, – пояснили в РЖД.

В компании также допустили, что из-за ремонтных работ иногда будут отменять остановки на станциях, где идет ремонт. Например, с 1 июля некоторые поезда западного направления перестанут останавливаться на платформе Клубничная. Завершить все работы на железной дороге планируется в ноябре.