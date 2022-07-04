Segezha Group приняла участие в ежегодном саммите Machines Can See

Сегодня Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») приняла участие в ежегодном саммите по компьютерному зрению и машинному обучению Machines Can See 2022, организуемом компанией VisionLabs. Главная тема в этом году - синергия науки и практики для создания удобных и полезных сервисов с помощью технологий искусственного интеллекта. На мероприятии холдинг представлял директор по цифровой трансформации Segezha Group Сергей Меркулов.

Сергей Меркулов подробно рассказал о применении технологий компьютерного зрения в Segezha Group для контроля сырьевых потоков и обеспечения производственной безопасности на заводах. Он особо подчеркнул, что этот инструментарий позволяет решать задачи комплексной безопасности, учитывать рабочее время, предотвращать внештатные ситуации, сокращать время рутинных процессов, повышать достоверность и чистоту данных, унифицировать методы измерения.

Так, в периметре Группы контроль за сырьевыми потоками максимально компьютеризирован и оцифрован. С помощью искусственного интеллекта осуществляется приемка круглого леса, обмер лесовозов и сырьевых штабелей на делянках, инвентаризация лесных бирж. При этом для работы на лесных биржах используются дроны и мобильные устройства, оснащенные лазерными системами.

С целью обеспечения производственной безопасности на заводах Segezha Group компьютерное зрение контролирует ношение сотрудниками средств индивидуальной защиты, сигнализирует о случаях падения сотрудников, проникновения их в запретные зоны, курения в неположенных местах, появления возгораний и задымлений, возникновения паровых и жидкостных свищей. Искусственный интеллект распознает лица и транспортные средства, поддерживает биометрическую систему контроля и управления доступом на проходных пунктах предприятий, выявляет лиц в нетрезвом состоянии и выполняет целый ряд других специализированных аналитических функций.

Новые технологии доказывают свою эффективность. Благодаря им снижается количество случаев выхода на работу сотрудников без средств индивидуальной защиты. Одновременно сокращается число производственных травм, простоев оборудования. Снижается риск смерти сотрудников или нанесения вреда их здоровью. При этом обеспечивается более высокая производительность труда, минимизируются риски материального ущерба предприятиям.