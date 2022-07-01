Восточным районам Красноярского края выделят 125 миллионов рублей на подготовку к зиме

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Власти Красноярского края направят 125 миллионов рублей восточным районам. Деньги будут распределены по 11 районам, которые должны будут подготовиться к предстоящей зиме. Финансирование пойдет на закупку топлива, ремонт и профилактические мероприятия.

К примеру, в Зеленогорске проведут ремонт участка водопровода, а в Канском районе для нескольких котельных закупят новое оборудование. В Нижнеингашском районе планируется обновить теплосети, а в Абанском – отремонтировать водозабор.

Особое внимание планируют уделить районам, пострадавшим в ходе майских пожаров. При этом власти подчеркивают, что минувшей зимой в колл-центры чаще всего обращались жители Канска и Зеленогорска.