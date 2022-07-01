В Красноярске частично перекрыли проезд по мосту через Качу

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В Красноярске начался ремонт моста через Качу. В связи с этим, начиная с сегодняшнего вечера, на переправе частично перекрыли движение. Ограничения продлятся до вечера 30 июля.

– На проезжей части моста в районе здания по ул. Брянская, 280а будут закрыты для транспорта две полосы движения по направлению к ул. 2-я Озерная. Также проезжая часть будет сужена еще на двух участках ул. Брянской — от здания № 282/1 до здания № 280а и на участке от здания № 142 до здания № 280а, — сообщили в мэрии.

Ранее чиновники также сообщили о ряде перекрытий, которые начнут действовать в Красноярске с 1 июля. В частности, речь идет об улицах Республики, Мичурина и Маерчака.