В Красноярске с 1 июля до 25 августа перекроют движение по Маерчака

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске с 1 июля до 25 августа будет закрыто автомобильное движение по Маерчака, в связи с этим изменятся маршруты общественного транспорта. Как сообщают в пресс-службе администрации, это связано с работами по переустройству инженерных сетей в рамках капитального ремонта городской магистрали.

Как ограничат движение:

Полностью закроют участок от здания финансово-экономического колледжа на Маерчака, 20 до улицы Лиды Прушинской.

Появятся знаки «Движение запрещено» от проспекта Свободный до Маерчака, 20.

В районе развлекательного центра «Космос» сузят проезжую часть.

3 полосы закроют на участке от Республики до Лиды Прушинской. Двигаться можно будет по одной полосе только в сторону улицы Республики. По нечетной стороне участка запретят парковку и остановку.

Закроют проезд с Маерчака на Заводскую.

Нельзя будет двигаться по проезду от Железнодорожников, 19 до Маерчака. Тоже самое на улицах Красной Гвардии и Охраны Труда.

На улице Охраны Труда, нечётной стороне Лиды Прушинской, и Республики, от Робеспьера до Профсоюзов, а также Железнодорожников,11 до Республики будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.

На проспекте Свободный от Красномосковской до Маерчака будет организована выделенная полоса для движения общественного транспорта.

Маршруты общественного транспорта:

Автобусы маршрутов №2,26,71,87 пойдут по Железнодорожников.

Со стороны Октябрьского района автобусы поедут по схеме:

пр. Свободный – ул. Железнодорожников – ул. Республики – ул. Профсоюзов и далее по своим обычным схемам. Со стороны центра города: ул. Ленина – ул. Робеспьера –

ул. Республики – ул. Железнодорожников – пр. Свободный и далее по своим схемам.