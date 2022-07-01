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Происшествия1 июля 2022 10:04

Полицейские завели уголовное дело после сообщений о требовании денег с туристов за доступ к Красноярскому морю

Вскоре на территории пройдут рейды
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Полицейские завели уголовное дело после сообщений о требовании денег с туристов за доступ к Красноярскому морю. Фото: МВД по Красноярскому краю

Полицейские завели уголовное дело после сообщений о требовании денег с туристов за доступ к Красноярскому морю. Фото: МВД по Красноярскому краю

1 июля полицейские завели уголовное дело после сообщений о требовании денег с туристов за проезд к Красноярскому морю. Об этом сообщает МВД по краю.

Напомним, что в соцсетях туристы жаловались на неизвестных личностей, которые требуют с отдыхающих по 1 тысячи рублей в сутки за проезд к воде в районе Даурского. При этом в полицию из пострадавших туристов никто не обращался, как и от арендатора пляжа.

Несмотря на это, было заведено уголовное дело по статье «самоуправство». На грядущих выходных полиция проведет на территории пляжа рейд.