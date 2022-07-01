В Красноярске в микрорайоне Тихие зори завершено строительство дороги

В Тихих зорях строительство дороги завершено. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В микрорайоне Тихие зори сдается в эксплуатацию новая дорога. А на улице Норильская строительство дороги только началось.

В 2022 году на развитие улично-дорожной сети Красноярска направлено 2,6 млрд рублей. На эти деньги сделают 20,7 км дорог и четыре пешеходных перехода. Также в эту сумму включены затраты на выкуп земельных участков и строений, которые необходимо изъять в связи с муниципальной нуждой перед началом строительных работ. Часть объектов реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Свердловском районе в Тихих зорях завершилось строительство четырехполосной дороги протяженностью 460 метров. Ее начали строить в 2021 году. Тогда выполнили вертикальную планировку, установили бордюры, произвели отсыпку нижних слоев дорожной одежды, сделали тротуары и разбили газоны. В этом году высадили деревья и кустарники, установили дорожные знаки, нанесли дорожную разметку. Сегодня на доступность для маломобильных групп населения дорогу протестировали общественные контролеры и жители микрорайона. Есть небольшие замечания, которые подрядчик пообещал устранить.

А на улице Норильская строительство дороги только началось. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Октябрьском районе началось строительство автомобильной дороги по улице Норильская в створе от дома №44 до границы города. Сейчас проводятся земляные работы. Объект планируют ввести в эксплуатацию в октябре текущего года.

– Дорога необходима для обеспечения транспортной доступности к новому детскому саду и для всего развивающегося микрорайона Бугач, – отметил и.о. заместителя руководителя МКУ «УКС» Красноярска Марк Марков. – Дорога четырехполосная, строится с нуля, ее длина 505 метров. С каждой стороны предусмотрены тротуары, два остановочных павильона. Территория по границам дороги будет благоустроена – это 11 тыс.кв. метров газонов, 107 деревьев и 104 кустарника.

Отметим, что при строительстве новых дорог в Красноярске учитывается не только удобство для автомобилистов, но и обеспечение пешеходной доступности, в том числе для маломобильных групп населения. Также новые дороги строятся с учетом отведения ливневых стоков, освещения и благоустройства.