Под Красноярском в ходе рейда в полицию доставили более 250 мигрантов

Мигранты жили в таких строениях. Фото: МВД по Красноярскому краю

1 июля в Березовском районе в полицию доставили более 250 трудовых мигрантов. Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, их проверяют на нарушение режима пребывания в России.

Трудовые мигранты (по сообщению местных жителей, большинство из них из Китая) работали в теплицах в окрестностях поселка Березовка. Сейчас полицейские проверяют документы, законность нахождения иностранцев в стране и на нарушения закона.

Иностранцев вывозили с рабочих на автобусах и микроавтобусах целыми колоннами. Все доставленные в отделение мигранты проходят дактилоскопию. О результатах проверки сообщат позднее.