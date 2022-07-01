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Общество1 июля 2022 7:36

Под Красноярском в ходе рейда в полицию доставили более 250 мигрантов

Их проверяют на нарушение режима пребывания в РФ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Мигранты жили в таких строениях. Фото: МВД по Красноярскому краю

Мигранты жили в таких строениях. Фото: МВД по Красноярскому краю

1 июля в Березовском районе в полицию доставили более 250 трудовых мигрантов. Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, их проверяют на нарушение режима пребывания в России.

Трудовые мигранты (по сообщению местных жителей, большинство из них из Китая) работали в теплицах в окрестностях поселка Березовка. Сейчас полицейские проверяют документы, законность нахождения иностранцев в стране и на нарушения закона.

Иностранцев вывозили с рабочих на автобусах и микроавтобусах целыми колоннами. Все доставленные в отделение мигранты проходят дактилоскопию. О результатах проверки сообщат позднее.