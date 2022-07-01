Мэр Красноярска проинспектировал строительство новой школы на Глинки. Фото: t.me/eremin_krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин проинспектировал строительство новой школы №50 на улице Глинки в Ленинском районе. О ходе работ он рассказал в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/eremin_krsk

Сейчас заканчивается устройство основания для спортзала, и идут работы по монтажу основания для установки здания самой школы. В строительстве используется модульная технология, аналогично возведению школы №86 на Калинина.

Мэр Красноярска отметил, что строительство идет «ритмично». Открытие объекта запланировано на 1 сентября 2023 года.