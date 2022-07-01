Первый прогулочный катамаран для Красноярска уже спущен на воду

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Первое прогулочное судно «Ecocruiser», которое построили специально для Енисея, будет доставлено в Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. До конца июля 2022 года будут проводиться ходовые испытания, а в сентябре катамаран прибудет в Красноярск.

Электрокатамаран получил название «Экоходъ» и стал первым прогулочным теплоходом эко-флота «Водоходъ». Основные преимущества – бесшумность, безопасность для пассажиров и экологичность. Он рассчитан на 130 человек: 114 посадочных мест в основном салоне и 16 мест в салоне повышенного комфорта. Также на борту судна находятся все удобства для будущих пассажиров – туалеты, зарядки для телефонов и бар.

Сейчас проходят ходовые испытания, которые завершатся до конца июля 2022 года, а в сентябре судно уже прибудет в Красноярск.

Отметим, развитие речного туризма – один из приоритетов в Красноярском крае. По словам губернатора Александра Усса, планируется построить и запустить 6 подобных судов, которые будут ходить по реке Енисей.