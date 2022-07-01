Красноярский восьмиклассник построил в Minecraft музей-усадьбу Василия Сурикова

Фото: Музей-усадьба В.И. Сурикова

Красноярский восьмиклассник Виталий Ерин построил в Minecraft музей-усадьбу Василия Сурикова. Как рассказывает портал «Проспект Мира», школьник выбрал это здание из-за того, что там работает его старшая сестра и он там бывает очень часто.

На строительство мальчишка потратил около 2-3 часов, при условии, что соорудил только сам музей, без внутреннего наполнения. По словам Виталия, это довольно сложно. Оказалось, что помимо музея, школьник развивает свое село – Бартат – внутри игры.

Руководству музея-усадьбы понравилось творчество подростка. Парня поблагодарили в соцсетях:

- Спасибо талантливым людям, что так интересно используете своё пространственное мышление и творческие навыки, позволяя увидеть что-то новое, необычное.