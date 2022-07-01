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Происшествия1 июля 2022 5:15

В Красноярске решено усилить контроль над стихийными пляжами

С начала 2022 года утонуло 16 человек, 7 из которых – дети
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске решено усилить контроль над стихийными пляжами, в том числе и за мерами безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.

С начала года утонуло 16 человек, 7 из которых – это дети. Как отмечает зампред правительства, снизить количество трагедий на воде одними запретами на купание в необорудованных местах не получится. Для этого потребуется комплекс мер.

- Мы совместно с органами местного самоуправления обсудили те мероприятия, которые нужно провести — патрулирование стихийных пляжей, добровольные спасательные посты, а также вовлечение специалистов, которые помогут минимизировать риски. К следующему сезону будет разработан целый комплекс мероприятий, который позволит обеспечить безопасный отдых жителей края на водных объектах», — сказал Сергей Козупица.

Напомним, что за минувшие сутки в Красноярском крае во время купания погибли четверо человек.