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В Красноярске решено усилить контроль над стихийными пляжами, в том числе и за мерами безопасности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.

С начала года утонуло 16 человек, 7 из которых – это дети. Как отмечает зампред правительства, снизить количество трагедий на воде одними запретами на купание в необорудованных местах не получится. Для этого потребуется комплекс мер.

- Мы совместно с органами местного самоуправления обсудили те мероприятия, которые нужно провести — патрулирование стихийных пляжей, добровольные спасательные посты, а также вовлечение специалистов, которые помогут минимизировать риски. К следующему сезону будет разработан целый комплекс мероприятий, который позволит обеспечить безопасный отдых жителей края на водных объектах», — сказал Сергей Козупица.

Напомним, что за минувшие сутки в Красноярском крае во время купания погибли четверо человек.