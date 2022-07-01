En+ Group проводит комплексную модернизацию оборудования на гидростанциях Ангаро-Енисейского каскада

В июне на Красноярской ГЭС после капитального ремонта и замены рабочего колеса запустили в работу гидроагрегат №10. Фото предоставлено компанией

На гидроэлектростанциях Ангаро-Енисейского каскада компании En+ Group, основанной Олегом Дерипской, продолжается комплексная модернизация основного оборудования в рамках проекта «Новая энергия».

Программа предполагает ремонт гидроагрегатов и замену рабочих колес крупнейших сибирских ГЭС компании – Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской. Модернизация оборудования позволит увеличить выработку электроэнергии при том же объеме воды, пропускаемом через гидротурбины, а также снизить спрос на электроэнергию, вырабатываемую ближайшими угольными электростанциями. С 2026 года выбросы парниковых газов будут сокращены как минимум на 2,5 миллиона тонн CO2 в год.

В июне 2022 года на Красноярской ГЭС после проведения капитального ремонта с заменой рабочего колеса введен в промышленную эксплуатацию гидроагрегат №10 (500 МВт). Модернизация оборудования проведена для повышения надежности и эффективности работы гидроагрегата, улучшения технико-экономических показателей станции. Напомним, гидроагрегат №10 ввели в промышленную эксплуатацию в 1970 году, в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. К моменту капитального ремонта в 2021 году агрегат наработал 174 817 ч, произвел около 53,1 млрд кВт⋅ч электроэнергии. Осенью 2021 года на Красноярскую ГЭС доставили новое рабочее колесо для гидроагрегата, изготовленное на заводе «Тяжмаш». Также заменили цепи вторичной коммутации, ввели в работу модернизированную технологическую автоматику, релейную защиту, сигнализацию, автоматизированную систему управления, систему виброконтроля гидроагрегата. Проведена настройка гидравлических систем и механизмов, проведены испытания оборудования. Следующий гидроагрегат станции, на котором заменят рабочее колесо, – агрегат №6. 20 июня его уже вывели из эксплуатации в капитальный ремонт. Идут работы и на других ГЭС каскада.

В июне на Братской станции завершили демонтаж рабочего колеса гидроагрегата №4. Вместо него установят новое рабочее колесо гидротурбины, также изготовленное на заводе «Тяжмаш». Запуск гидроагрегата №4 после капитального ремонта запланирован на декабрь 2022 года. На Братской ГЭС уже заменили 13 рабочих колес, еще 5 заменят до 2026 года.

– Основная цель проекта – повышение надежности оборудования. Это ключевой показатель для работы любой энергетической станции, – отметил руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков. – Благодаря программе «Новая энергия» на предприятиях внедряются новейшие разработки по оборудованию и технологии производства, за счет чего достигается увеличение коэффициента полезного действия и дополнительная экономическая эффективность. Программа реализуется только за счет собственных средств компании.