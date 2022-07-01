Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 4:18

В Красноярском крае за последнюю неделю уменьшилась активность клещей

За этот период зафиксировано 640 обращений
Авторы (2):
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Вячеслав ГЛУЩЕНКО

Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории Красноярского края продолжается снижение клещевой активности. Как отмечает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале, за последнюю неделю 640 граждан обратились в больницы, в среднем за сезон – 10 000 человек .

Глава подчеркнул, что такое количество присасываний – устойчивая тенденция.

С начала сезона было зарегистрировано 10 310 обращений, что ниже среднемноголетних значений.

Напомним, первый случай укуса клеща был зарегистрирован в первые дни апреля. Пик клещевой активности пришелся на середину июня.