В Красноярском крае за последнюю неделю уменьшилась активность клещей

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На территории Красноярского края продолжается снижение клещевой активности. Как отмечает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале, за последнюю неделю 640 граждан обратились в больницы, в среднем за сезон – 10 000 человек .

Глава подчеркнул, что такое количество присасываний – устойчивая тенденция.

С начала сезона было зарегистрировано 10 310 обращений, что ниже среднемноголетних значений.

Напомним, первый случай укуса клеща был зарегистрирован в первые дни апреля. Пик клещевой активности пришелся на середину июня.