В матче мировых звезд в Красноярске победила команда Александра Семина

Символическое вбрасывание провели дети Александра Семина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске матч мировых звезд завершился победой команды Александра Семина, который завершил таким образом свою спортивную карьеру. Победа получилась символичной – 10:9 в пользу игроков Сёмина.

Матч прошел на Платинум Арене – отпраздновать уход из хоккея своего товарища прилетели многие мировые и российские звезды хоккея, среди которых были Александр Овечкин, Павел Дацюк и другие.

Сначала именитые спортсмены сыграли с юными следж-хоккеистами, затем уже вышли на лед самостоятельно. Красноярские болельщики встретили спортсменов очень тепло.

По завершению матча губернатор края вместе с Семиным вподарили сертификаты на сумму по одному миллиону рублей следж-хоккейной команде «Красная молния» и Есауловскому, а также Емельяновскому детским домам.