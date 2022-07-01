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Общество1 июля 2022 1:28

Красноярский губернатор вместе с Овечкиным, Дацюком, Орловым и Сёминым заложили «аллею чемпионов» на Татышеве

Известные хоккеисты, глава края и воспитанники «Сокола» высадили яблони
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Александр Черных

Фото: Александр Черных

В Красноярске на Татышеве появилась «аллея чемпионов» - её создали совместно мировые звезды хоккея и губернатор Красноярского края. Как рассказали в правительстве, Овечкин, Дацюк, Сёмин и Орлов вместе с Александром Уссом и юными воспитанниками ХК «Сокол» высадили яблоньки в парке.

Планируется, что продолжать эту традицию будут известные спортсмены, приезжающие в Красноярск.

Как заметил хоккеист Александр Семин, высадить яблони на Татышеве было отличной идеей, особенно таким чемпионским составом. Спортсмен надеется, что в будущем здесь будут расти множество яблонь, высаженные новыми чемпионами.